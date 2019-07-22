العالم

الرئيس الأسد يتسلم رسالة خطية من البابا فرنسيس

22/07/2019

الرئيس الأسد يتسلم رسالة خطية من البابا فرنسيس

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال بيتر تركسون والوفد المرافق له، حيث تسلم رسالة خطية من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان نقلها تركسون.

وتركز اللقاء حول مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث تحدث الرئيس الأسد عن الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الإرهابيون بحق المدنيين انطلاقاً من المناطق التي ما زالوا يتمركزون فيها، وخاصة في إدلب، والدعم الذي ما زال يصل إلى التنظيمات الإرهابية من بعض الدول الاقليمية والغربية بغية استمرار جرائمهم هذه.

كما تناول اللقاء الجهود السياسية وكيفية دعمها، وشدد الرئيس الأسد على أن أهم ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب السوري هو الضغط على الدول التي تدعم الإرهابيين وتسعى لإطالة أمد الحرب وتفرض العقوبات على الشعب السوري لتغيير نهجها هذا والتوجه نحو تعزيز السلام والاستقرار عوضاً عن ذلك.

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