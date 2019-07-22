22/07/2019

50 مليار دولار عجز متوقع لموازنات دول الخليج في 2019

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع العجز المتوقع لموازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار خلال العام 2019، وبنسبة 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب تقرير شركة "كامكو" الكويتية الخاصة للبحوث الاقتصادية يوم أمس الأحد، فإن "العجز ارتفع من 28 مليار دولار في 2018، وبنسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي"، وارجع ارتفاع العجز إلى استمرار سياسات التوسع المالي بدول المنطقة وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5.5 بالمائة إلى 605.6 مليارات دولار بالعام الجاري.

وذكر التقرير أن السعودية ستساهم بنسبة 76 % من إجمالي زيادة النفقات خلال العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ 24 مليار دولار.

وبالنسبة للإيرادات العامة بدول المنطقة، رجحت "كامكو" أن تتحسن بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار بالعام المقبل.

وحول معدلات النمو الاقتصادي، أفاد التقرير أن بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة ستظل مواتية لتحقيق المزيد من الانتعاش خلال الفترة المتبقية من العام 2019.

وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لدول المنطقة في الربع الأول 2019، إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية.

وتابع التقرير ان "تمديد أوبك وحلفائها اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية، من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً؛ كما سيساهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية".

واتفقت "أوبك +"، المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في حزيران/يونيو الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، وكان مقررا انتهاؤه في ذات الشهر، إلى مارس/ آذار 2020.

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