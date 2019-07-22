22/07/2019

وزير الصحة: سنخصّص 3 مليون دولار لتفعيل مستشفى لبعلبك الحكومي

أكد وزير الصحة الدكتور جميل جبق أن وزارة الصحة اليوم تبحث عن الطاقات لخدمة الشعب في كل لبنان، مضيفًا: "لم نعد نبحث عن مستشفيات "دكاكين" بل عن مستشفيات متخصصة تجري فيها العمليات الجراحية لنعيد تاريخ لبنان ويكون البوابة الطبية للشرق الأوسط، فالبروتوكول الذي وقعته مع العراقيين يصب في هذا الاتجاه بإعادة الطب في لبنان إلى مجده".

وخلال رعايته حفل افتتاح قسم تمييل القلب والعناية الفائقة في مستشفى "المرتضى" في بعلبك، قال جبق: "منذ اليوم الأول الذي تسلمت فيه الوزارة في لبنان أكدت أنني سأقفل كل مستشفى يموت المريض على بابها فالإنسان في لبنان عندي مقدس وكرامته محفوظة".

وأضاف جبق: "تمكنا من حل مسألة الدواء"، داعيًا لإعادة ترشيد المال العام بالمستشفيات، لافتًا الى أنه طلب من مراقبي الوزارة التشدد على المستشفيات الخاصة.

وتابع: "في مستشفى بعلبك الحكومي لا يوجد جهاز أشعة أو أي جهاز تقني يراقب المريض للانتقال إلى مستشفى آخر، والمياه تتسرب من السقف"، لافتًا الى أن ما تعانيه مستشفى بعلبك الحكومي تعاني منه كل المستشفيات الحكومية في لبنان"، مضيفًا: "منذ اليوم الأول كانت الخطة إنماء المستشفيات الحكومية في كل المناطق وسأقوم بتجهيز المستشفيات الحكومية بـ 30 مليون دولار سيخصص منه 3 مليون دولار لمستشفى لبعلبك من أجل غرفة طوارئ وغرفة عناية فائقة وأجهزة أشعة".

واردف جبق: "هناك جهة دولية رحبت بفكرة أن تتبرع لتبني مستشفى جامعي جديد في بعلبك فلا يصلح أن تكون المستشفيات الحكومية أماكن للموت في المنطقة".

وشدد على أن "القطاع الصحي سيبقى واجهة لبنان".

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