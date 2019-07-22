22/07/2019

جولة لوفد من الإدارة الأميركية على عدد من الدول العربية والأراضي المحتلة

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وفدا رفيع المستوى من الإدارة الأميركية سيصل في نهاية هذا الشهر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول أخرى في الشرق الأوسط لدفع خطة التسوية التي طرحتها الإدارة.

وسيترأس الوفد-بحسب الصحيفة-صهر دونالد ترامب ومستشاره جارد كوشنر، وسيضم مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات ومسؤولين آخرين في الإدارة.

ومن المتوقع بحسب الصحيفة أن يزور الوفد الأراضي المحتلة والأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى المنطقة منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي التطبيعي في البحرين الشهر الماضي.

الصحيفة لفتت إلى أن أحد المواضيع الذي من المتوقع أن يكون محور زيارة الوفد هو إنشاء الصندوق الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

كما سينضم إلى الوفد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية بريان هوك والمسؤول عن السياسات بخصوص إيران ومستشار كوشنر المقرب آفي بيركوفيتش، وخلال اللقاءات سيشارك أيضا السفير الأميركي لدى الاحتلال دافيد فريدمان.

ويُرجّح أن يجتمع الوفد برئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قبل حوالي شهر ونصف من انتخابات الكنيست.

وبحسب الصحيفة فإنه إلى جانب بحث خطة التسوية الأميركية، ستتناول المحادثات "التوتر مع إيران" في الخليج.



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