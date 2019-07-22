22/07/2019

العدو يخشى استهداف إيران لسلاحه البحري

أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يرجحون ان إيران تعمل على نقل وسائلها قتالية إلى سوريا و"حزب الله" عبر البحر، بعد ان كانت تنقلها إلى المنطقة جوا أو برا"، على حد قولهم.

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات تزعم انه "في ظل الهجمات التي تتعرض لها إيران لناحية منعها من التمركز في سوريا ونقل الصواريخ إلى حزب الله، وباعتبار ان جزءًا من هذه الهجمات منسوب لـ"إسرائيل"، فإن طهران ستفضّل نقل جزء من وسائلها القتالية عبر شحنات بحرية".

ولفتت الصحيفة إلى ان "مسؤولين سياسيين صهاينة يستعدون لسيناريو التصعيد في هذه الساحة"، موضحة ان "المؤسسة الأمنية حذرت المستوى السياسي من أن هناك خشية من محاولات ضرب قُطع بحرية تابعة لسلاح البحر وسفن تجارية إسرائيلية بواسطة صواريخ دقيقة، وفي الأسابيع الأخيرة يبحث المعنيون في سلاح البحر إمكانية شراء منظومات دفاع تستخدم تحت الماء متطورة ضد الألغام البحرية".

إقرأ المزيد في: عين على العدو