رياضة

رونالدو يصطدم بمدرب يوفنتوس الجديد

22/07/2019

رونالدو يصطدم بمدرب يوفنتوس الجديد

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، ومدربه الجديد ماوريسيو ساري، بعد اعتراض اللاعب البرتغالي على استبداله خلال مواجهة ودية ضد توتنهام أمس.
وأقدم ساري على استبدال رونالدو في الدقيقة 63، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد، لكن هذا القرار لم يعجب "الدون"، وهو ما ظهر خلال حديثه مع ساري بعد التغيير.
وانتهت المواجهة التي أقيمت في سنغافورة ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال (بطولة ودية)، بفوز توتنهام بثلاثة أهداف لهدفين.
وكانت مباراة الأمس، هي الأولى لساري على رأس الإدارة الفنية ليوفنتوس، بعد تعيينه منتصف الشهر الماضي مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا لماكسيميليانو أليغري، الذي رحل عن "السيدة العجوز" مع نهاية الموسم المنصرم.

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