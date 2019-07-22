العالم

سوريا والعراق بصدد فتح معبر البوكمال - القائم

22/07/2019

سوريا والعراق بصدد فتح معبر البوكمال - القائم

أكد مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق، أن حكومتي سوريا والعراق "وصلتا إلى مراحل متقدمة" بشأن افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي بين البلدين.

ونفى المصدر لصحيفة "الوطن" السورية، بشدة ما تم تداوله من أنباء عن مباحثات بين الحكومة العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية - قسد" لافتتاح معبر جديد بين العراق وسوريا في مجمع خانه صور ضمن ناحية الشمال بقضاء سنجار، وتأجيل فتحه بعد رفض "قسد" طلب الحكومة العراقية رفع العلم السوري في الجهة المقابلة، مشددا على أن ذلك "عار عن الصحة".

وأكد أن "الحكومتين العراقية والسورية تسعيان لافتتاح معبر البوكمال القائم والعمل جار على ذلك، وأنهما وصلتا إلى مراحل متقدمة في هذا الاتجاه".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه كان من المقرر أن يتم خلال هذا الأسبوع افتتاح معبر جديد بين بلدة سنجار العراقية والأراضي السورية المقابلة التي تخضع لسيطرة "قسد" لتسهيل عودة النازحين الإيزيديين من مخيم الهول الواقع في مناطق سيطرة "قسد" بالحسكة ومخيمات أخرى إلى الأراضي العراقية.

ونقلت الوكالة عن مصادر في إقليم كردستان العراق أن "أوساطا كردية تجري مشاورات لافتتاح المعبر بإشراف الأمم المتحدة والتحالف الدولي".

وتربط سوريا والعراق ثلاثة معابر هي معبر "اليعربية"، الذي يقابله على الجانب العراقي معبر "ربيعة" وخاضع لسيطرة "قسد"، ومعبر "الوليد" على الجانب العراقي الذي يقابله معبر "التنف" المحتل من "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، ومعبر "القائم" على الجانب العراقي الذي يقابله "البوكمال" والخاضع لسيطرة الدولة السورية.

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