العالم

عودة التيار الكهربائي الى بلدتي نبل والزهراء بعد 7 سنوات

22/07/2019

عودة التيار الكهربائي الى بلدتي نبل والزهراء بعد 7 سنوات

أنهت ورشات الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء السورية تأهيل وصيانة مكونات المنظومة الكهربائية في مدينتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس فواز الظاهر في تصريح لوكالة "سانا" أنه تم إنشاء محطة تحويل 20/66 ك.ف جديدة باستطاعة 30 ميغاواط ومد خط توتر عال 66 ك.ف بطول يبلغ 18 كم، وصيانة كل شبكات التوتر المنخفض ومراكز التحويل.

وأشار الظاهر إلى أنه تمت إعادة التغذية الكهربائية للمنطقة بعد انقطاعها منذ عام 2012 بسبب حصار المجموعات الإرهابية المسلحة للمدينتين.
 

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