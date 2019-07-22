22/07/2019

عريقات: لفتح تحقيق عاجل بجرائم الاحتلال في القدس

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقدام قوات الإحتلال على هدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، معتبرا انها جريمة حرب المريعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح عريقات في تصريحات صحفية أن" لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين".

وطالب عريقات الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان بمحاسبة ومساءلة كيان العدو على جرائمه، قائلا: "آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن "الازدهار الاقتصادي الذي أُعلن عنه في ورشة المنامة ينفذ عبر هدم 100 شقة سكنية للفلسطينيينظك، متسائلا: "أهذا هو الازدهار؟".

وتابع ان "كل من يحاول التطبيع مع هذه الدولة التي ترتكب جرائم حرب عليه أن يفهم هذا المغزى، وعلى الدول العربية احترام مبادرة السلام العربية والتمسك بها من الألف إلى الياء".

وتساءل: "ماذا ستقول هذه الدول التي تحاول التطبيع المجاني مع العدو والتي ادعت أن المستوطنون بحاجة إلى تطمينات أمنية؟ لماذا يتم استقبال كوشنير وغيره واللقاء به ونحن نرفض كل ما يأتي به، وقلنا لهم أننا لن نفوض أحدا للحديث باسمنا؟".

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