فلسطين

7 أسرى فلسطينيين يعانون ظروفًا صعبة‎

22/07/2019

7 أسرى فلسطينيين يعانون ظروفًا صعبة‎

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال يواجهون ظروفا صحية صعبة، وحذرت من تفاقم الوضع الصحي لأسيرين مضربين عن الطعام.

وأوضحت الهيئة ان الأسرى هم: جعفر عز الدين، وحذيفة حلبية، وأحمد زهران، ومحمد أبو عكر، ومصطفى حسنات، وحسن الزغاري، وسلطان خلوف، مشيرة إلى ان الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري حذيفة حلبية من مدينة القدس، وجعفر عز الدين من محافظة جنين، سيتفاقم إذا ما تم التحرك.

ولفتت الهيئة الى أن الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس، هو أسير سابق اعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية أخطرها إصابته بحروق في 60% من جسده في مرحلة الطفولة، كما أُصيب في مرحلة من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، إضافة الى معاناته من ضعف في عضلة القلب بنسبة 30%، وخلل في وظائف الكبد.

وأوضحت أن الأسير حلبية يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 22 على التوالي، ضد اعتقاله الإداري الجائر، ويقبع بظروف اعتقالية صعبة في عزل معتقل "إيلا".

كما حذرت من تدهور الحالة الصحية للأسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ (37) يوماً والقابع في معتقل "عيادة الرملة"، حيث فقد الأسير من وزنه أكثر من 15 كلم، ويعاني من هزل وضعف عام وصداع شديد، وبدأ يتقيأ الأحماض، عدا عن شعوره بآلام شديدة منتشرة في كافة أنحاء جسده.

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