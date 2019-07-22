22/07/2019

حزب الرئيس الأوكراني يتصدر الانتخابات البرلمانية

انطلقت اليوم الإثنين الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا للعام 2019، التي دعا إليها الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينيسكي بعدما قام بإسقاط البرلمان الأوكراني الأخير قبل انتهاء ولايته.

وفي النتائج، يتقدم حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إليه زيلينسكي بنسبة 41.52 بالمئة بعد فرز 10.29 من الأصوات، والتي دعا إليها زيلينسكي

وفي هذا السياق، قالت لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية بعد فرز 10.29 من الأصوات إن حزب "خادم الشعب" يحصل على 41.52 بالمئة وحزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ثانيا بنسبة 12.02 بالمئة، يعقبه حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو بنسبة 8.8 بالمئة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا اليوم الاثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد وصلت إلى 49.84 بالمئة.

وحل حزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ثانيا بنسبة 11.46، يعقبه حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو بنسبة 8.01 وذلك بعد فرز 0.03 بالمئة من الأصوات.

واستطاع زيلينسكي الفوز بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية بعد منافسة قوية مع بوروشينكو، ووعد بـ"ألّا يتساهل أبدًا مع الفساد​، حتّى مع حزبه "خادم الشعب".



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