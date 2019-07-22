لبنان

فضل الله: أسهمنا بشكل كبير في حماية الفئات الشعبية الفقيرة

22/07/2019

فضل الله: أسهمنا بشكل كبير في حماية الفئات الشعبية الفقيرة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ"الجمهورية" إن نقاش الموازنة هذه المرة كان فاعلًا ومؤثرًا في إدخال تعديلات اساسية عليها، والمجلس النيابي مارس دوره الطبيعي.

وأضاف: "صحيح أنّ الموازنة لا تلبّي طموحاتنا وفيها بعض المشاكل، لكنها في المرحلة الحالية تشكّل خطوة الى الامام، بكونها تتضمن نفسًا إصلاحيًا يحتاج الى استكمال في موازنة 2020".

ولفت فضل الله الى "اننا وضعنا مجموعة من الاهداف، إستطعنا أن نحقق الكثير منها، وسنسعى في الموازنة المقبلة الى أن نحقق البقية".

وقال: "أسهمنا بشكل كبير في حماية الفئات الشعبية الفقيرة وذوي الدخل المحدود، والحد من الانفاق غير المجدي ووضع بعض البنود التي تحاصر بؤر الفساد التي تتسلّل عادة من بعض البنود، وحققنا بعض المطالب للجامعة اللبنانية، وهو ما دفعنا الى الموافقة على الموازنة، كرسالة ايجابية من حزب الله تؤكد من جديد حرصنا على معالجة الازمة الاتقتصادية أولًا، وعلى الاستقرار السياسي بالدرجة الاولى".

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني