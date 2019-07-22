لبنان

الرئيس بري: موازنة 2019 هي الأفضل نسبة الى الوضع القائم

22/07/2019

الرئيس بري: موازنة 2019 هي الأفضل نسبة الى الوضع القائم

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه لإقرار الموازنة بالشكل الذي تم في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وكذلك لترحيب المؤسسات المالية فيها.

وقال لـ"الجمهورية": "بالتأكيد لا نستطيع أن نقول هذه الموازنة التي أقرّت هي ما نطلبه لحل الازمة، ولكن نسبة الى الوضع القائم هي الافضل".

وأضاف الرئيس بري: "نستطيع أن نقول أنها وضعت قواعد حقيقية للاصلاح يُبنى عليها، وموازنة العام 2020 التي يفترض أن تصلنا قبل أول تشرين الاول المقبل، يفترض أن تكون متقدمة عن هذه الموازنة، ومع هذا التقدم نستطيع أن نقول أنّ البلد "قَلّع" عن جديد".
 

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