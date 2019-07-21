21/07/2019

ظريف: أي مبادرة تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني ستبوء بالفشل

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أي مبادرة منفصلة عن القوانين الدولية وتتعارض مع الحقوق الانسانية والسياسية للفلسطينيين، لن تتحقق وليست عادلة وستبوء بالفشل المشين والمذّل قطعاً.

تصريحات ظريف جاءت خلال كلمته باجتماع "لجنة فلسطين" لوزارء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والذي استضافته العاصمة الفنزويلية كاراكاس اليوم الاحد. مشدداً على النزعة الأحادية والتطرف وانتهاك القوانين الدولية من جانب الادارة الامريكية والتي زادت القضية الفلسطينية تعقيداً.

وأضاف "أن الحكومة الأمريكية كرّست طاقاتها في سياق محاولاتها الرامية إلى تهميش القضية الفلسطينية، وتقليص دورها المحوري بوصفها القضية الاولى والرئيسية في منطقة الشرق الاوسط، ولم تدّخر جهدا في تحقيق هذه المآرب، وقد جنّدت طاقاتها لتضع التركيز على قضايا جانبية بدلا عن القضية الفلسطينية، على سلّم برامج بعض الانظمة العميلة لها في المنطقة".

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