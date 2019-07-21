منوعات

إيران تطلق "إشارة" أول قناة خاصة بالصم وضعاف السمع

21/07/2019

إيران تطلق "إشارة" أول قناة خاصة بالصم وضعاف السمع

أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأحد "قناة "إشارة" التلفزيونية الخاصة بالصمّ وضعاف السمع على الإنترنت.

وخلال مراسم الإفتتاح الخاصة قال المدير العام للشركة المبتكرة للقناة محمد حسن حافظي بور"إنه مع تدشين هذه القناة ظهر أحد محاسن الفضاء الافتراضي وأُثبت أنه يمكن الانتفاع منه بأحسن صورة ممكنة وذلك من خلال إبداع مشاريع جديدة، تمكننا من تقديم مساعدات لشريحة محرومة من وسائل التواصل الاجتماعي". مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار العدالة الثقافية.

ويقدر عدد الصمّ وضعاف السمع في إيران بأكثر من 5 ملايين شخصاً.
 

 

الجمهورية الاسلامية في إيرانالإعلام

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