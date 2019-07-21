عين على العدو

مندوب "إسرائيلي" شارك في جلسة نظمتها واشنطن حول عملية دفاعية في الخليج

21/07/2019

مندوب "إسرائيلي" شارك في جلسة نظمتها واشنطن حول عملية دفاعية في الخليج

أفادت الإذاعة الإسرائيلية ان مندوبا إسرائيليا شارك، يوم الجمعة، في جلسة النقاش التي عقدها مبعوث الإدارة الأميركية الخاص لشؤون ايران، براين هوك، تتعلق بعملية الدفاع البحري في الخليج، والتي تعمل عليها الإدارة الأميركية.
 

ووفقا للإذاعة، شارك في الجلسة ممثلون عن دولٍ مختلفة تم إطلاعهم لأول مرة على تفاصيل عملية "Operation Sentinel"، ولفتت إلى أن الهدف الأميركي هو انشاء قوة متعددة الجنسيات من قبل الدول لحماية السفن في المنطقة، وحتى الآن من غير الواضح من هي الدول التي ستنضم لهذه القوة.

وبحسب الإذاعة قد تكون دعوة المندوب الإسرائيلي إشارة إلى أن "إسرائيل" ستُدعى إلى مؤتمر "البحرين-2" الذي سينعقد في الخريف وسيتناول حماية المسارات البحرية في منطقة الخليج.
ويتعلق الأمر باستمرار لمؤتمر وارسو الذي عُقد في شباط ودُعي إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية.

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