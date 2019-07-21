عين على العدو

عشرات الديبلوماسيين الصهاينة يطالبون باغلاق "الممثليات الإسرائيلية" في العالم

21/07/2019

عشرات الديبلوماسيين الصهاينة يطالبون باغلاق "الممثليات الإسرائيلية" في العالم

هدد عشرات السفراء الصهاينة في العالم بإغلاق ممثليتاهم، في اعقاب الازمة المالية الشديدة التي تعاني منها وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتأتي الخطوة غير المسبوقة على خلفية الازمة المالية المتفاقمة التي تعاني منها الوزارة منذ شهر كانون الثاني/يناير، ووقع على العريضة 83 سفيرا ورؤساء مكاتب تمثيلية.

وبحسب وسائل اعلام العدو فإن العريضة الموجهة الى نقابة العاملين والمنتشرة حاليا بين السفراء، طالبت باغلاق الممثليات وقالت: "نحن بألم شديد، نقترح على نقابة العاملين ان تصدر اوامرها بإيقاف عمل الممثليات الديبلوماسية الإسرائيلية في العالم".. وقد وقّع على العريضة حتى الآن 20 سفيرا وقنصلا، بينهم سفراء الكيان في بولندا وفرنسا والكاميرون وسنغافورة وسلوفاكيا، وتشيلي والنمسا وأوكرانيا، وكرواتيا، وغانا وهولندا، والقنصل العام في هونغ كونغ.

ولأول مرة في تاريخ "إسرائيل"، اعترض السفراء الموقعون على العريضة "على تراجع مكانة وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال التقليصات الشديدة بميزانية الممثليات الإسرائيلية في العالم، والضرر الذي لحق بحقوق الممثلين الديبلوماسيين الاسرائيليين"، مشددين على أن هذا الوضع يؤثر على أدائهم وعملهم.

وانتقدت العريضة الإدارة الحالية للحكومة، واتهمتها بالتسبب بتدمير النظام الديبلوماسي المهني لإسرائيل، وقالت ان "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة غير القادرة على إدارة علاقاتها بصورة منتظمة.. وأكد الموقعون عليها أنه لا يمكنهم تقديم تنازلات تتعلق بمكانة وزارة الخارجية والممثلين الديبلوماسيين.

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