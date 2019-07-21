21/07/2019

في أول زيارة له إلى واشنطن.. كاتس لم يجتمع مع بومبيو

ذكر معلق الشؤون السياسية في القناة 13 الاسرائيلية، باراك رابيد، ان وزير خارجية الاحتلال، إسرائيل كاتس، سافر مساء الاثنين الى واشنطن في أول زيارة له الى هناك، وفي البيان الذي أصدره مع إقلاعه بالطائرة قال انه "يتوقع ان يجتمع مع بومبيو" لكن هذا اللقاء لم يُعقد.

ونقل رابيد عن مسؤولين صهاينة كبار قولهم ان كاتس طلب عقد لقاء مع بومبيو لكنه الجواب كان سلبيًا، والذريعة الرسمية الأميركية تحدثت عن "مشاكل في الجدول الزمني" - أي لا يوجد وقت.

وخلال الفترة التي مكث فيها الوزير كاتس في واشنطن، وهي يومان ونصف، وجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقتا للاجتماع مع عدد من الأشخاص، منهم طوني بلير، ووزير خارجية البحرين، اضافة لوزراء خارجية اليابان، تونس، وكولومبيا، وسلسلة طويلة من اللقاءات، لكن كاتس اكتفى بمصافحة بومبيو وتبادل عبارات التملّق.

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