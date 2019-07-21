العالم

العراق: الحشد والجيش يطلقان الصفحة الثانية من عمليات "إرادة النصر"

21/07/2019

العراق: الحشد والجيش يطلقان الصفحة الثانية من عمليات "إرادة النصر"

أطلقت قيادتا عمليات الحشد الشعبي والجيش العراقي في الأنبار، الاحد، الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات "ارادة النصر" لتطهير مناطق شرقي الانبار وصولا الى سور العاصمة بغداد.

وقالت مصادر الحشد الشعبي ان "اللواءين السابع والعشرين والثاني للحشد الشعبي وبمشاركة قطعات الجيش شرعوا بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر لملاحقة فلول داعش ضمن قاطع المسؤولية شرقي الانبار".

ولفتت المصادر الى ان "القوات انطلقت من جزيرة الكرمة وصولا الى سور بغداد لتأمين الطرق والمناطق السكنية والزراعية ولتعقب الخلايا النائمة للارهابيين".

يذكر ان قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي انطلقت الاحد 7 تموز 2019 بعملية "إرادة النصر" لملاحقة عناصر داعش في الصحراء التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وصولا للحدود العراقية السورية.

العراق

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