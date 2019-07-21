موقع العهد الإخباري
فيس بوك
(current)
تويتر
EN
ES
FR
بريد
موكب الأحزان
لبنان
فلسطين
الخليج
اليمن
العالم
عين على العدو
منوعات
فيديو
مقالات مختارة
إبحث
خاص العهد
21/07/2019
سيبقى الجنوب حرا ومزدهرا
حرب تموز 2006
إقرأ المزيد في: خاص العهد
16/10/2019
هكذا ستنعكس العلاقات الايجابية بين دمشق وبيروت على الاقتصاد اللبناني
15/10/2019
أبرز ما دار في لقاء الخمس ساعات والنصف بين السيد نصر الله وفرنجية
15/10/2019
"نكاية بترامب" .. هكذا تكون المقاومة الاقتصادية
15/10/2019
بالأرقام.. الصمد يكشف عبر "العهد" تعويضات خيالية يتقاضاها مدير عام "أوجيرو"
15/10/2019
من ذاكرة "المقاومة": هكذا وقع تننباوم في المصيدة
14/10/2019
فعاليات ثقافية على طريق المشاية بين النجف وكربلاء ومشهدية #الحسين_يجمعنا
التغطية الإخبارية
22:51
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
22:45
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
22:42
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
22:35
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
22:26
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني