20/07/2019

كأس التحدي: الصفاء بفوز عريض والبرج العائد يفوز بهدفين نظيفين

حقق فريق الصفاء فوزاً كاسحاً على نظيره الشباب البرج الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى من الدوري اللبناني، برباعية نظيفة في افتتاح مباريات كاس التحدي التنشيطية لكرة القدم.

وقدم رجال المدرب الألماني روبارت جاسبار أداء مميزاً على أرضية ملعب جونية وسط ظهور واضح للمسات الألماني على لاعبي الأصفر الذين افتتحوا التسجيل عبر القادم من إنجلترا ماجد عثمان، وأضاف حسن هزيمة الهدف الثاني قبل أن يختم القائد محمد زين طحان مهرجان الأهداف بالتوقيع على ثنائية في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

من جهته حقق البرج العائد إلى الدوري اللبناني من جديد فوزاً نظيفاً على التضامن صور بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كفر جوز.

وسجل المدافع عبد الفتاح عاشور الهدف الأول للفريق البيروتي بعد 17 دقيقة على البداية قبل أن يضيف السنغالي بابا سيس الهدف الثاني قبل تسع دقائق من نهاية الحصة الأولى.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغير على النتيجة رغم محاولات رجال المدرب محمد زهير للعودة ليحرز البرج فوزا وضعه على مقربة من نصف نهائي البطولة التحضيرية للدوري.

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