20/07/2019

كأس النخبة: الساحل يقسو على شباب العهد بثلاثية وفوز بشق الأنفس للأنصار

واصل شباب الساحل عروضه الإيجابية وبعد الفوز الودي على النجمة والأنصار بثلاثة أهداف لهدف استهل رجال المدرب محمود حمود مشوارهم في كأس النخبة التنشيطية بتحقيق فوز كبير على فريق العهد بثلاثية بيضاء في لقاء احتضنه ملعب بحمدون البلدي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وخاض العهد اللقاء بقيادة المدرب باسم مرمر وسط غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول وبحضور وازن للاعبيه الشباب الذين فاقوا الخمسة.

افتتح العهد مسلسل الخطورة باكرا مهددا عبر العاجي يوسف واتارا مرمى الحارس علي ضاهر بعد خمس دقائق على البداية، قبل أن يتألق ضاهر ويبعد كرة العائد أحمد حجازي من المرمى بعد 11 دقيقة على البداية.

ولم يكن رد الساحل خطيرا على مرمى الحارس الناشئ محمد زهير لينتهي الشوط الأول سلبيا.

واقحم المدرب الخبير محمود حمود بالسنيغالين كوليبالي وعبد العزيز ديوب وداودا ديامي إلى البديل محمد ناصر الدين. لينجح الوافد الجديد حيدر عواضة من أفتتاح التسجيل عند الدقيقة 56.

وعلى الرغم من محاولة مهدي فحص وأحمد حجازي قيادة العمليات لكتيبة باسم مرمر إلا أن الخطورة غابت مع تهديد مستمر من قبل الساحل الذي عزز النتيجة بهدف البديل محمد نصار الدين الذي تابع عرضية حسن كوراني قبل ربع ساعة من النهاية.

وقضى السنيغالي ديامي على أمال بطل لبنان بالعودة بإحرازه الهدف الثالث قبل دقائق من النهاية ليهدر بعدها أحمد حجازي ومحمد المصري وسط تألق علي ضاهر لينتهي اللقاء بفوز ساحلي صريح وضع رجال محمود حمود على بعد خطوة من المربع الذهبي للبطولة.



فوز صعب للأنصار

بدوره، حقق الأنصار فوزا صعبا على الأخاء الأهلي عالايه بهدف البديل محمود كجك أحرزه قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء الذي استضافه ملعب جونية البلدي وانتهى شوطه الأول سلبيا على الرغم من الفرص التي أهدرها الأخضر بالجملة عبر حسن معتوق والسنيغالي حج مالك وزملائهما.

فيما لم يشهد الجزء الثاني سوى القليل من الفرص الأنصارية وأخطرها كانت تسديدة حسن شعيتو شبريكو قبل أن ينجح البديل محمود كجك من إحراز هدف الفوز وإهداء النقاط الثلاث لفريقه.

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