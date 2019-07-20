العالم

هانت يتصل بظريف .. والأخير يؤكد: لمتابعة أمر الناقلة عبر القنوات القانونية

20/07/2019

هانت يتصل بظريف .. والأخير يؤكد: لمتابعة أمر الناقلة عبر القنوات القانونية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره البريطاني جيريمي هانت أنه يجب على بريطانيا متابعة أمر ناقلة النفط عبر القنوات القانونية.

وبحسب ما جاء في بيان للخارجية الايرانية، أجرى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اتصالاً هاتفياً مع ظريف، وناقش معه أحداث ومستجدات احتجاز 
السفن.

وأشار ظريف إلى أنه خلافاً للخطوة غير القانونية التي قامت بها بريطانيا باحتجازها للناقلة التي تحمل النفط الايراني، فإن الخطوة الإيرانية جاءت بناءً على طلب من منظمة الموانئ والملاحة الايرانية نظراً الى مخالفة السفية البريطانية لقوانين الملاحة. 

وأكد الجانبان على ضرورة اعتماد الاليات القانونية وتجنب تصعيد التوتر.

إيرانبريطانيا

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