العالم

بالفيديو: عملية احتجاز «Stena Impero»

20/07/2019

بالفيديو: عملية احتجاز «Stena Impero»

نشر الحرس الثوري الإسلامي في ايران مشاهد تظهر عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية «Stena Impero». ويظهر في الفيديو مشاهد للزوارق السريعة للحرس وهي تتوقف بجانب الناقلة المحتجزة والتي ترفع علم بريطانيا.

كما يُظهر عناصر الحرس الثوري وهم ينزلون على السفينة البريطانية من طائرة مروحية.

وكان كشف المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية في إيران العميد "رمضان شريف" ان "ناقلة النفط البريطانية «Stena Impero» دخلت مضيق هرمز تحت حماية مدمرة بريطانية عندما أوقفها حرس الثورة".

وأضاف شريف "ناقلة النفط البريطانية انتهكت قوانين الملاحة وأطفأت أجهزة التتبع ولم تأبه بالتحذيرات". وأكد  "لن نتردد في إنفاذ القانون وسيادة البلاد الوطنية في الخليج ومضيق هرمز".

وأوضح أنه "ورغم تدخل بارجة تابعة للبحرية الملكية البريطانية وتحليق مروحيتين للحيلولة دون قيام القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الاسلامية بمهمتها إلاّ أن قوات الحرس نفّذت مهمتها بحزم واحتجزت السفينة وقامت بترشيدها الى المرفأ للقيام بالاجراءات القانونية".

وأكد العميد شريف "لن نتردد في انفاذ القانون وسيادة البلاد الوطنية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

 

الحرس الثوري الاسلامي

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني