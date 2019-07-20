20/07/2019

بالفيديو: عملية احتجاز «Stena Impero»

نشر الحرس الثوري الإسلامي في ايران مشاهد تظهر عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية «Stena Impero». ويظهر في الفيديو مشاهد للزوارق السريعة للحرس وهي تتوقف بجانب الناقلة المحتجزة والتي ترفع علم بريطانيا.



كما يُظهر عناصر الحرس الثوري وهم ينزلون على السفينة البريطانية من طائرة مروحية.



وكان كشف المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية في إيران العميد "رمضان شريف" ان "ناقلة النفط البريطانية «Stena Impero» دخلت مضيق هرمز تحت حماية مدمرة بريطانية عندما أوقفها حرس الثورة".



وأضاف شريف "ناقلة النفط البريطانية انتهكت قوانين الملاحة وأطفأت أجهزة التتبع ولم تأبه بالتحذيرات". وأكد "لن نتردد في إنفاذ القانون وسيادة البلاد الوطنية في الخليج ومضيق هرمز".

وأوضح أنه "ورغم تدخل بارجة تابعة للبحرية الملكية البريطانية وتحليق مروحيتين للحيلولة دون قيام القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الاسلامية بمهمتها إلاّ أن قوات الحرس نفّذت مهمتها بحزم واحتجزت السفينة وقامت بترشيدها الى المرفأ للقيام بالاجراءات القانونية".

وأكد العميد شريف "لن نتردد في انفاذ القانون وسيادة البلاد الوطنية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

الحرس الثوري الاسلامي

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