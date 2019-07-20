20/07/2019

جبق جال في النبطية: لا تقشف في الصحة

جال وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق في مدينة النبطية، وكانت محطته الاولى زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بحضور مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله في الجنوب علي ضعون، ممثل بلدية النبطية صادق عيسى، وتم التباحث بالاوضاع الصحية لمنطقتي الجنوب والنبطية.



واثر الاجتماع، قال النائب رعد: "بادرنا معالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق اليوم في سياق نشاطه الصحي الذي يداوم عليه تجاه منطقة الجنوب، لما تعنيه هذه المنطقة ومدخلها منطقة النبطية من دلالات واهتمامات وتلبية لحاجات المواطنين فيها. وهذه الزيارة الكريمة ستتابع بجملة أنشطة وسيشهد المواطنون على المستوى الصحي نتائجها في المقبل من الايام، خصوصاً بعد اقرار الموازنة بالامس، ومعالي الوزير سيتابع الخطط التي وضعتها وزارة الصحة من أجل تأمين سلامة المواطنين ورعايتهم الصحية".



وشكر رعد الوزير جبق منوهاً بحيويته وهمته العالية وحرصه الدائم على صحة المواطنين في هذا البلد وعلى برامجه التي اعدها والتي ستكون واعدة ان شاء الله.



وردّ الوزير جبق فقال: "اليوم نحن بزيارة صحية لمنطقة النبطية، ولا يمكن الدخول للنبطية اذا ما تشرفنا بزيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ان دخولنا الى النبطية بهدف الاطلاع على حاجات المنطقة خصوصا بعد الزيارات التي قمنا بها، وبعد اقرار الموازنة اليوم انطلقنا من الوعود الى التنفيذ، وصارت امكانيات التنفيذ موجودة، واليوم تشرفنا بزيارة الحاج محمد رعد لنرى حاجات المنطقة الملحة السريعة التي تحتاج الى تنفيذ ولخدمات سريعة لنرى ما نستطيع عمله مع بعضنا البعض، ولسد حاجات الموطنين، وكلنا نعلم ان محافظة النبطية تضم كما هائلا من الناس، والخدمات الطبية الموجودة فيها متواضعة، بقدر ما ندعم القطاع الصحي في النبطية بالتعاون مع الاخوين الموجودين نستطيع تحسين الوضع وهو ما سنقدم عليه".



وأضاف جبق: "كما تلاحظون فإنّ مستشفيات الجنوب والنبطية لا ترد مريضاً، خصوصاً بعدما اتخذنا قراراً برفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية الموجودة في المنطقة، وأي مشكلة تواجه أي مريض نعمل على حلها من خلال المستشارين الموجودين في وزارة الصحة"، وتابع "لقد عملنا على تفعيل المركز الصيدلي الموجود في مستشفى النبطية الحكومي "مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي"، هناك مندوب يتواصل مع وزارة الصحة وبإمكانه الحصول على الادوية المزمنة للمرضى كل اسبوع او اسبوعين"، وأوضح "نحن بصدد مشروع مع المراكز الصحية الاولية في المنطقة الذين تشملهم رعاية وزارة الصحة والمشروع سيغطي المنطقة كلها، وهذا المشروع ليس للجنوب بل للبنان كله وفي هذه المراكز يستطيع المريض ان يتعالج ويتلقى الفحوصات مجاناً على حساب وزارة الصحة ويحصل على الدواء".



بعد ذلك توجه الوزير جبق والنائب رعد والوفد المرافق الى منزل امام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، والتقوا به بحضور مسؤول الخدمات المركزي في "حركة أمل" باسم لمع ورئيس اسعاف النبطية مهدي صادق وفعاليات النبطية. ورحب الشيخ صادق بالوزير جبق والنائب رعد وبالوفد.

ووجه الشيخ صادق كلامه للوزير جبق مطالباً بأن تشمل البطاقة الصحية كل الشعب اللبناني بمختلف فئاته ومشاربه، متمنياً له النجاح في خطته الصحية كي لا يبقى المريض يعاني الشبح والخوف ويموت على ابواب المستشفيات.

ورد الوزير جبق، فقال: "جئنا مع النائب رعد لزيارة سماحة الشيخ لنضع كل الامكانيات في وزارة الصحة بخدمته، وكان تم اللقاء مع وفد من اسعاف النبطية وتعهدت بمساعدتهم وبعد اقرار الموازنة نحن سنسير بما وعدنا به لتنفيذه".



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