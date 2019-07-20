فلسطين

هنية: المقاومة تمتلك صواريخ تضرب أيّ نقطة في فلسطين المحتلة

20/07/2019

هنية: المقاومة تمتلك صواريخ تضرب أيّ نقطة في فلسطين المحتلة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن "وفدا قياديا من الحركة سيبدأ اليوم السبت زيارة إلى الجمهورية الإيرانية تستمر عدّة أيام"، مؤكدا ان ""حماس" تتطلع إلى نتائج مهمة من وراء زيارة وفدها إلى طهران".

وشدد هنية خلال لقاء صحفي على "عدم تدخل حركته في الشأن السوري الداخلي خلال الفترة السابقة"، وقال : "لن نتدخل في أي مرحلة قادمة ونتمنى عودة سوريا القوية واستعادة عافيتها".

وأوضح أن قرار "حماس" الخروج من سوريا كان "قرارا مؤسساتيا ودُرس بشكل كامل وتحركنا في بداية الأزمة مع الجهات السورية للحفاظ على سوريا وأمنها".

واستنكر هنية اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية البحريني ووزير خارجية الاحتلال في واشنطن الأسبوع الماضي، كما استنكر الزيارات المتبادلة بين الإمارات وكيان العدو.

وفي سياق منفصل، كشف رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" عن امتلاك المقاومة الفلسطينية "صواريخ تضرب أي نقطة في فلسطين".

 

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