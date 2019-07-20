لبنان

بستاني: سيكون لصيدا محطة تحويل رئيسية

20/07/2019

بستاني: سيكون لصيدا محطة تحويل رئيسية

جالت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في مدينة صيدا يرافقها عدد من مسؤولي الوزارة للاطلاع على أوضاع الكهرباء والمياه في المنطقة.

وقد استهلت الوزيرة البستاني زيارتها بجولة برفقة النائب بهية الحريري على المعالم التاريخية والتراثية في صيدا القديمة.

بستاني: سيكون لصيدا محطة تحويل رئيسية

وشملت الجولة "خان الافرنج وسوق النجارين وكنيسة مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس واكاديمية التواصل والقيادة - علا وحي الحمام الجديد ومتحف الصابون".

وخلال الجولة، قالت بستاني: "أرسلنا عدة كتب لوزارة الداخلية والبلديات للتعميم على البلديات بفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي وانا أغتنم هذه الفرصة لأطلب مجددًا من البلديات أن تقوم بذلك"، مؤكدةً انتهاء تحضير دفاتر الشروط لتلزيم استبدال شبكات المياه القديمة للمدينة بشبكات جديدة.

بستاني: سيكون لصيدا محطة تحويل رئيسية

وأضافت:"سيكون لمنطقة صيدا محطة رئيسية للتحويل من التوتر العالي 220 KV للتوتر المتوسط من أجل تحسين نوعية التيار الكهربائي وزيادة التغذية دون الانقطاعات التي يسببها الضغط على الشبكة".

بستاني: سيكون لصيدا محطة تحويل رئيسية

 

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