20/07/2019

فصائل المقاومة الفلسطينية: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع الإحتلال

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن الاستهداف الصهيوني المتعمد للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة بالرصاص الحي تغول صهيوني بحق أبناء شعبنا لا يمكن أن يمر مرورًا عاديًّا.

وأكدت الفصائل في بيان لها تعقيباً على استهداف أبناء شعبنا والصحفيين في الجمعة الـ٦٦ من مسيرات العودة وكسر الحصار، أنها "لن تقبل بتغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة خلال الجولات السابقة".

وطالبت الوسطاء وفي مقدمتهم الأشقاء المصريّون بالقيام بدورهم في الضغط على الاحتلال لإلزامه بتطبيق إجراءات كسر الحصار عن غزة.

وشددت على أن استمرار الاحتلال باستهداف الصحفيين هو جريمة متواصلة لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح جرائمهم، وقالت إن "هذا يستوجب تكثيف الجهود الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الجمعة، إصابة 97 متظاهرا، منهم 49 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الإحتلال على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

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