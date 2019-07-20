20/07/2019

المدعي العام الإيراني يُطالب نيجريا بضمان حقوق الشيخ الزكزاكي ومعالجته

وجّه المدعي العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام الشيخ محمد جعفر منتظري رسالة إلى مسؤولي القضاء في نيجيريا، داعيا فيها لضمان حقوق زعيم الحركة الإسلامية النيجيرية الشيخ إبراهيم الزكزاكي.

وجاء في الرسالة أن الأنباء تفيد عن تدهور الوضع الصحي لـ "أبو الشهداء" العلامة الشيخ ابراهيم الزكزاكي، مما بعث على الأسى والأسف وجرح قلوب حماة الشعب النيجيري المظلوم.

وأدان حجة الاسلام منتظري الإجراءات التعسفية لمرتكبي هذه الجريمة والعسكريين والحكومة النيجرية، داعيا مسؤولي القضاء في نيجيريا بإصرار للعمل في سياق استقلال القضاء وحماية حقوق مواطنهم السجين، وتوفير الأرضية للإفراج عنه ونقله إلى إيران لمعالجته.

ودعا منتظري المحافل الحقوقية الدولية للتعاون والمساعدة في تنفيذ هذا الأمر.

إقرأ المزيد في: العالم