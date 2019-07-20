20/07/2019

اليمن: سلاح الجو المسيّر يقصف مجددًا قاعدة الملك خالد الجوية السعوديّة

شنّ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت عدة هجمات استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط في عسير.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن "سلاح الجو المسير نفذ بعون الله وتوفيقه- عدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط".

وإذ أكد العميد سريع أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة، شدد على أن هذه العملية "تندرج في سياق الرد على جرائم العدوان وحصاره الشعب اليمني العظيم، إذ بلغ عدد غارات العدوان خلال 12 ساعة الماضية 25 غارة جوية".

وكان سلاح الجو المسيّر قد نفّذ الأربعاء الماضي عمليّة واسعة استهدفت مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف 2K أصابت أهدافا عسكرية مهمة في المطار وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية فيه.

كما نفذ سلاح الجو المسير مساء الثلاثاء الماضي عمليّتين هجوميّتين جديدتين على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط، وعملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي.

واستهدفت العمليتان مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية محققة إصابات دقيقة، فيما أصابت العملية الواسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي مرابض الطائرات بلا طيار في المطار.

وأكدت مراكز رصد جوية تعطّل حركة الملاحة في مطار جيزان الإقليمي بعد استهدافه.

وجدد العميد سريع في بيان تلاه الثلاثاء تحذيره لقوى العدوان قائلا:"كلما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه وحصاره كلما كانت عملياتنا مستمرة ومتصاعدة وفي توسع مستمر".



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