الخليج

آل الشيخ يقترب من شراء ناد أوروبي

20/07/2019

آل الشيخ يقترب من شراء ناد أوروبي

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، يسعى لشراء واحد من ناديي "غرناطة" الإسباني أو "أميان" الفرنسي.

ووفق صحيفة "الرياضية"، فإن آل الشيخ اقترب من امتلاك نادي غرناطة بالكامل، ليكون أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بنسبة كاملة إذا تمت الصفقة.

وقالت الصحيفة إن آل الشيخ يفاضل بين النادي الإسباني ونادي أميان الفرنسي، للاستحواذ على أحدهما بنسبة 100%، بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية، وتبقت بعض البنود في العقود.

يشار إلى أن آل الشيخ اشترى في الصيف الماضي نادي "الأسيوطي" المشارك في الدوري المصري، وقام بتغيير اسمه إلى "بيراميدز"، واشترى فريقا كاملا، ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة، قبل أن يبيعه منذ مدة قليلة.

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