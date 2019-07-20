العالم

مزيدٌ من التسليح الأمريكي للسعودية

20/07/2019

مزيدٌ من التسليح الأمريكي للسعودية

أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن شركة "لوكهيد مارتن" فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة "ثاد" الصاروخية للسعودية، التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة الأميركية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن "البنتاغون" قوله إن العقد الجديد ملحق باتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، ويرفع القيمة الإجمالية لصفقة "ثاد" إلى 5.36 مليار دولار.

وفيما تتداعى الدول الأوروبية لوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب عملياتها العسكرية في اليمن التي تستهدف المدنيين في أحيان كثيرة، تسارع واشنطن لعقد المزيد من صفقات الأسلحة مع الرياض على الرغم من اعتراض "الكونغرس" على ذلك.
 

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني