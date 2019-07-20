20/07/2019

مزيدٌ من التسليح الأمريكي للسعودية

أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن شركة "لوكهيد مارتن" فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة "ثاد" الصاروخية للسعودية، التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة الأميركية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن "البنتاغون" قوله إن العقد الجديد ملحق باتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، ويرفع القيمة الإجمالية لصفقة "ثاد" إلى 5.36 مليار دولار.

وفيما تتداعى الدول الأوروبية لوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب عملياتها العسكرية في اليمن التي تستهدف المدنيين في أحيان كثيرة، تسارع واشنطن لعقد المزيد من صفقات الأسلحة مع الرياض على الرغم من اعتراض "الكونغرس" على ذلك.



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