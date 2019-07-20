العالم

ظريف: أينما حلّت الولايات المتحدة حلّ الإرهاب

20/07/2019

ظريف: أينما حلّت الولايات المتحدة حلّ الإرهاب

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس أن الولايات المتحدة أينما حلّت حلّ الإرهاب وتتعرض الشعوب للضغوط.

وأضاف ظريف أنه "لا يوجد مكان تطأه الولايات المتحدة في العالم ويبقى ينعم بالاستقرار"، وتابع:"الحضور الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية أدى إلى زعزعة أمن هذه المناطق".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني قام بزيارة إلى نيويورك استغرقت 6 أيام شارك خلالها في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

وفي ختام زيارته غادر ظريف مساء الجمعة نيويورك متوجها إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ليتوجه بعدها إلى نيكاراغوا وبوليفيا.
 

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