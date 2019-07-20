منوعات

حزيران 2019.. الشهر الأشدّ حرًا على الكرة الأرضية!

20/07/2019

حزيران 2019.. الشهر الأشدّ حرًا على الكرة الأرضية!

ذكر أحدث تقرير شهري للمناخ العالمي أصدرته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن شهر حزيران الماضي كان أشد شهور حزيران حرارة منذ 140 عامًا، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا.

وقال التقرير إن متوسط درجة الحرارة العالمي في حزيران زاد 1.71 درجة فهرنهايت عن المتوسط المسجل في القرن العشرين والبالغ 59.9 درجة (15.5 درجة مئوية)، وإن هذا هو الشهر رقم 414 على التوالي الذي تفوق فيه درجات الحرارة متوسط القرن الماضي.

وأضاف التقرير إن تسعة من بين أحر عشرة شهور حزيران على مدى المئة وأربعين عامًا الماضية حدثت منذ عام 2010.

وشهدت أوروبا وآسيا وأفريقيا وكذلك منطقتا هاواي وخليج المكسيك أحر شهور حزيران.

وزاد متوسط درجات الحرارة في فرنسا وألمانيا وشمال إسبانيا التي تعرضت لموجة حارة 18 درجة فهرنهايت فوق المعدل الطبيعي، إذ وصلت درجات الحرارة في فرنسا إلى 114 درجة فهرنهايت (46 درجة مئوية).

وأظهرت بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحار ارتفع بمقدار 1.46 درجة فهرنهايت عن المتوسط الشهري في القرن العشرين وهو 61.5 درجة (16 درجة مئوية)، وهو ما يرتبط بعام 2016 الذي شهد أعلى درجة حرارة عالمية مسجلة للمحيطات في ذلك الشهر.

وانحسر الجليد بالقارة القطبية الجنوبية إلى أقل مستوى مسجل وهو مستوى ينخفض 8.5 بالمئة عن المتوسط خلال الفترة من عام 1981 إلى عام 2010.

 

إقرأ المزيد في: منوعات

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم

16/10/2019

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم
بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة

15/10/2019

بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة
علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية

14/10/2019

علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية
لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم

14/10/2019

لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم
هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟

12/10/2019

هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟
إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم

12/10/2019

إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني