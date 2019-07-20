20/07/2019

الفلفل الإسباني.. أول نبتة ستزرع على كوكب المريخ

تحدث موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ" الأمريكي عن مخططات وكالة "ناسا" الدولية لإرسال نبات الفلفل الإسباني الحار إلى خارج الغلاف الجوي؛ تمهيدا لزراعته على سطح كوكب المريخ في المستقبل.

وقال الموقع في تقرير له، إن وكالات الفضاء لن ترسل الرواد فقط إلى خارج كوكب الأرض، بل إن البعثات الاستكشافية والاعتيادية القادمة ستشمل الفلفل الإسباني الحار، ليكون بذلك أول نبتة تزرع في الفضاء.

وتسعى "ناسا" إلى معرفة أنواع النباتات القادرة على النجاة في الظروف القاسية، لتضمينها في الرحلة القادمة المتجهة إلى المريخ.

أما بالنسبة إلى اختيار الفلفل الإسباني من بين العديد من الخيارات المتاحة، فذكر الموقع أن زراعة النباتات في مثل هذه الظروف ليست بالأمر السهل، لا سيما أن ذلك يتطلب نباتات يمكنها التكاثر بسهولة وسرعة، فضلا عن إمكانية النجاة داخل بيئة تحتوي على كميات كبرى من ثاني أكسيد الكربون. وقد وجد العلماء أن الفلفل الإسباني قادر على الإيفاء بهذه الشروط.

الجدير بالذكر أن الفلفل الإسباني يستطيع النمو في بيئات تحتوي على كميات قليلة من الأكسجين، ويمتلك فترات نمو أقصر، وهو ما سيكون مفيدا للغاية في الفضاء.

وتطرق الموقع إلى الفوائد الصحية للفلفل الحار، لا سيما أنه يحتوي على كميات كبرى من الفيتامين "سي" ويمكن استخدامه لتعزيز مناعة رواد الفضاء.

وفقا لعالِم البستنة التابع لناسا جاكوب توريس، يتسبب انعدام الجاذبية بإرسال معظم سوائل الجسم إلى الدماغ، ما يجعل رواد الفضاء يشعرون بأنهم عرضة لنزلة برد مستمرة.

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