20/07/2019

شركة إسرائيلية تتباهى باختراقها "واتساب"

تتباهى الشركة التي تقف وراء اختراق تطبيق "واتساب" بإمكانية اقتحامها الخدمات السحابية لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "أمازون" و"آبل" و"فيسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، بحسب تقارير نشرتها مجلة "فايننشال تايمز".

وأشارت المجلة إلى ان شركة "أن.أس.أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية المعروفة ببرمجياتها الخبيثة "بيغاسوس"، سبق ان استُخدمت في أيار/مايو الماضي لاختراق هواتف نشطاء حقوق الإنسان باستخدام مكالمة واتساب واحدة فقط، وتمكنت أن تشق طريقها إلى هاتف الهدف حتى لو لم يلتقط الشخص المكالمة".

وتقوم "أن.أس.أو" الآن بإخبار العملاء المحتملين بأن برنامج "بيغاسوس" التجسسي قد تم تطويره لاستهداف الخوادم السحابية، وفقًا لأشخاص مطلعين ومستندات تمت مشاركتها مع المجلة.

ووفقًا للمستندات التي حصلت عليها "فايننشال تايمز"، تتضمن طريقة الاختراق نسخ مفاتيح المصادقة لخدمات مثل غوغل درايف (Google Drive) وفيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger) وآي كلود (iCloud) من هاتف الشخص المستهدف. وبمجرد القيام بذلك، يمكن لخادم منفصل أن ينتحل هوية الجهاز دون تنبيه المالك الحقيقي.

وقالت الوثيقة إنه "حتى إذا تمت إزالة البرامج الضارة من الجهاز، فلا يزال بإمكان المهاجمين الوصول غير المحدود إلى البيانات التي تم تحميلها إلى السحابة"، وفقًا لما أوردته مجلة "فايننشال تايمز".

من جهتها، قالت متحدثة باسم الشركة الإسرائيلية للمجلة : "هناك سوء فهم لتكنولوجيا "أن.أس.أو" وخدماتها وتقنياتها؛ فمنتجاتنا صُممت لاستهداف الإرهابيين والمجرمين الذين يقومون بالتواصل على التقنيات المشفرة كواتساب".

وأضافت ان "منتجاتنا مرخصة على نطاق صغير لوكالات الاستخبارات الحكومية وإنفاذ القانون الشرعية لغرض وحيد؛ هو منع الجرائم الخطيرة، بما فيها الإرهاب أو التحقيق فيها".

وصرح متحدث باسم "أمازون" للمجلة قائلا: "ليس لدينا دليل على أن أنظمة شركة أمازون -بما في ذلك حسابات العملاء- قد تم الوصول إليها بواسطة منتج البرنامج المعني"، وأضاف : "نحن نأخذ خصوصية العملاء وأمنهم على محمل الجد، وسنواصل التحقيق في المشكلة ومراقبتها".

بدوره، قال متحدث باسم "فيسبوك" إن "حماية أمن حسابات الأشخاص هي أولوية قصوى، إننا نراجع هذه المطالبات".

وذكرت "مايكروسوفت" لـ "فايننشال تايمز" أن تقنية الأمان لديها "تتطور باستمرار". أما "آبل" فقالت للمجلة إن نظام التشغيل الخاص بها كان "أكثر أنظمة الحوسبة أمانًا في العالم".

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