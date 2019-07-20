العالم

الولايات المتحدة تتمركز في السعودية وتحضّر لعملية عسكرية في الخليج

20/07/2019

الولايات المتحدة تتمركز في السعودية وتحضّر لعملية عسكرية في الخليج

كشفت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة تحضر لعملية عسكرية تحت مسمى "غارديان" بحجة تأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة.

وفي بيان قالت القيادة المركزية الأميركية إنها "تعمل على تطوير العملية البحرية الدولية "غارديان" لتعزيز المراقبة والأمن في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط، وضمان حرية الملاحة على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج".

ووفقا للقيادة المركزية، ستنسق الولايات المتحدة تحركاتها في هذه العملية مع حلفائها من أجل "ضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية الطرق البحرية الحيوية"، بحسب قولها.

في سياق متصل، أعلن "البنتاغون" أمس الجمعة أن القائم بأعمال وزير الحرب مارك إسبر أذن بإرسال قوات وموارد أمريكية إلى السعودية، وسط التوتر المتفاقم في منطقة الخليج.

وقالت وزارة الحرب في بيان لها إن الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات "الواقعية" في المنطقة.

وأكد هذا التصريح التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعدادات في واشنطن لإرسال 500 جندي وطائرات حربية ووسائط دفاع جوي إلى السعودية قريبا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر في "البنتاغون" قولها إن جزءا من القوات ومنظومات صواريخ "باتريوت" قد تم إيصالها إلى قاعدة الأمير سلطان في أراضي المملكة.

وكانت الرياض قد أعلنت أمس موافقتها على استضافة قوات أميركية بحجة "تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، بعد أن كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتعزيز علاقاتها العسكرية مع السعودية من خلال إستعداداتٍ لإرسال مئات الجنود الاميركيين إلى هذا البلد.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني