19/07/2019

اضطراب بريطاني عقب حادثة "stena impero" .. مسارها ومواصفاتها

أحدث احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط البريطانية stena impero في مضيق هرمز اضطراباً وقلقاً لدى الجانب الرسمي البريطاني، إذ عقدت لجنة الطوارئ الحكومية في بريطانيا اجتماعاً عاجلاً لبحث تطورات الحادثة.



وكانت زوارق دوريات المنطقة البحرية الاولى في القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قامت بتوقيف ناقلة النفط البريطانية المذكورة أعلاه بسبب عدم احترامها للقوانين البحرية الدولية بناء على طلب منظمة الموانئ والابحار في محافظة هرمزكان (جنوب ايران).



وفي ضوء ذلك قالت وزارة الحرب البريطانية إنها تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات بشأن تقارير عن تحرك ناقلة بريطانية نحو المياه الإيرانية.



بدورها أوضحت شركة "نورثرن مارين" المشغلة للناقلة البريطانية أنها فقدت التواصل مع طاقمها بعد اقتراب زوارق صغيرة مجهولة ومروحية منها، موضحة أن 23 بحاراً كانوا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات. وكانت الناقلة قد انطلقت ظهر اليوم الجمعة من ميناء الفجيرة في الإمارات باتجاه ميناء الجبيل في السعودية رافعة العلم البريطاني.



كما تم الكشف عن بعض المعطيات حول ناقلة النفط Stena Impero التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز



الاسم: Stena Impero

سنة الصنع: 2018

الطول: 184 متر

العرض: 32 متر

الحمولة: 29579 طن من النفط الخام

الحمولة القصوى: 49683 طن

أرقامها:

IMO: 9797400

MMSI: 232010294



إشارة الاتصال: MBPR5

العلم: بريطانيا

الانطلاق:

ميناء الفجيرة (الإمارات) بتاريخ 19-7-2019 الساعة 12:20

الوجهة:

ميناء الجبيل (السعودية) الوصول المتوقع كان بتاريخ 21-7-2019 الساعة 13:00

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