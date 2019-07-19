19/07/2019

خاص "العهد" .. بالصورة: الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط بريطانية لعدم احترامها القوانين البحرية

اعلنت العلاقات العامة في القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية في بيان لها توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.



وأفاد البيان أنه عصر اليوم الجمعة قامت زوارق دوريات المنطقة البحرية الاولى في القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية بتوقيف ناقلة النفط البريطانية stena impero بسبب عدم احترامها للقوانين البحرية الدولية بناء على طلب منظمة الموانئ والابحار في محافظة هرمزكان (جنوب ايران).



واضاف البيان أنه بعد توقيف الناقلة المذكورة تم نقلها الى الساحل وتسليمها لمنظمة الموانئ والابحار من أجل القيام بالإجراءات القانونية.



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