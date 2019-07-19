19/07/2019

ترامب يجدد ادعاءاته حول استهداف الطائرة المسيرة "من دون دليل"

من دون أي دليل حسّي وواضح، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح مزاعمه أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لإيران فوق مضيق هرمز أمس الخميس، فيما كان الرد الايراني واضحاً وضوح الشمس بعرض فيديو يتضمّن مشاهد للمدمّرة الأميرکية "یو اس اس باکسر" التي التقطتها الطائرة الايرانية المسيرة، وعادت سالمة إلی قاعدتها الجوية في ايران.



وفيما تبيّن، بشكل لا لبس فيه، كذب ترامب حول استهداف الطائرة، نجده يتوعد بالرد على "أي استفزازات أخرى"، وفق تعبيره، في حين لم يثبت أنه ردّ بالأساس إطلاقاً.



ووفق الفيديو الذي نشره الحرس الثوي، فإن القوات المسلحة والقوات الجوفضائية الايرانية قامت برصد ومتابعة السفينة الحربية الأميرکية "یو اس اس بوکسر" وخمس قطع بحرية ترافقها يوم الخميس لفترة لا تقصر عن ثلاث ساعات وخلال هذه المدة لم تسجل قواعد الطائرات المسيرة الايرانية أي نوع من الاجراءات غير العادية وأي شكل من التهديدات من قبل القوات الأميرکية.



وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني قد وصفت في بيان اصدرته في وقت سابق من اليوم الجمعة مزاعم الاميركيين باسقاط طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز بانها مثيرة للسخرية ووعدت بانها ستبث قريبا مقاطع فيديو التقطتها الطائرة المسيرة للسفينة الحربية الاميركية.‎

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