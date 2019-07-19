19/07/2019

جمعة حرق العلم الصهيوني: عشرات الاصابات برصاص الإحتلال شرق قطاع غزة‎

أعلنت وزارة الصحة في غزة اصابة 97 فلسطينياً جراء قمع الاحتلال الصهيوني جمعة حرق علم الاحتلال ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، وأن 49 منهم أصيبوا بالرصاص الحي.

وجددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تمسكها باستمرارية مسيرات العودة بطابعها الشعبي السلمي حتى تحقيق أهدافها بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الضيم عنه وكسر الحصار، على طريق انتزاع الحقوق الوطنية كاملة بالعودة والحرية والاستقلال.

ودعت الفلسطينيين للمشاركة الفاعلة في فعاليات الجمعة القادمة تعت شعار "لاجئو لبنان"، دعماً لصمودهم ونضالهم السلمي العادل ضد القرارات والإجراءات المجحفة بحقهم. وتوجهت بالشكر للشعب اللبناني لاستضافته الفلسطينيين منذ النكبة، ومعلنة ادانتها لقرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان حول رخصة العمل والذي يمس مباشرة بوجود اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

وأكدت الهيئة أن تهديدات الاحتلال الجديدة بشن عدوان جديد على القطاع لا تخيف الشعب الفلسطيني، مضيفة "نحن بمقاومتنا وصمودنا قادرون على خلط الأوراق وإفشال مخططاتهم الخبيثة".

وفي ملف المصالحة، قالت إن "الخطوة الأولى المطلوبة لاستعادة الوحدة هي بعقد اجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من أجل رسم استراتيجية المواجهة الوطنية للمخططات الصهيونية والأمريكية، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ استحقاق المصالحة، والتخلص من عبء اتفاقية أوسلو والتزاماتها الامنية والاقتصادية بما في ذلك سحب الاعتراف بالكيان.

وثمنت الهيئة الجهود المبذولة التي تقوم بها حملات مقاطعة الاحتلال ولجان مقاومة التطبيع في الوطن العربي، والتي بدأت تتوسع وتحقق انجازات كبيرة على صعيد التصدي للتطبيع ورموزه.‎



إقرأ المزيد في: فلسطين