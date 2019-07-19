العالم

بالدليل القاطع .. فيديو للحرس الثوري يدحض رواية ترامب بشأن إسقاط الطائرة المسيرة الايرانية

19/07/2019

بالدليل القاطع .. فيديو للحرس الثوري يدحض رواية ترامب بشأن إسقاط الطائرة المسيرة الايرانية

عرض الحرس الثوري الايراني مشاهد للمدمّرة الأميرکية "یو اس اس باکسر" التي التقطتها الطائرة الايرانية المسيرة، وعادت سالمة إلی قاعدتها الجوية في ايران لتؤكد مرّة أخرى كذب ادعاءات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي صرّح بها أمس الخميس بقوله إن المدمرة الأميرکية أسقطت طائرة مسيرة ايرانية في مضيق هرمز".

ووفق هذا التقرير فإن القوات المسلحة والقوات الجوفضائية للحرس الثوري قامت برصد ومتابعة المدمرة الأميرکية وخمس عوامات ترافقها يوم الخميس لفترة لا تقل عن ثلاث ساعات وخلال هذه المدة لم تسجل قواعد الطائرات المسيرة الايرانية أي نوع من الاجراءات غير العادية وأي لون من التهديدات من قبل القوات الارهابية الأميرکية.

ومن هذا المنطلق، قال الحرس إن ادعاء السلطات الأميرکية بشأن اسقاط الطائرة المسيرة الايرانية في مضيق هرمز أکاذيب مفبرکة ولا أساس لها من الصحة.‎
 

 

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