19/07/2019

غزة تستعد لجمعة "حرق العلم الصهيوني"

تستعد جماهير قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة "حرق العلم الصهيوني" ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان صحفي، للمشاركة الفاعلة في فعاليات الجمعة "67" التي تحمل اسم جمعة "حرق العلم الصهيوني" في ساحات الاعتصام شرق قطاع غزة؛ للرد على رفعه في بعض العواصم العربية مؤخرا.

وحذرت الهيئة الاحتلال من "التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وقالت إن "الفوز بالانتخابات هذه المرة لن يكون على حساب دماء الأبرياء من أبناء شعبنا في غزة"، مضيفة أن "على نتنياهو ( رئيس حكومة الاحتلال) أن يعلم أن سبب فشله في الانتخابات سيكون صمود شعبنا في غزة".

وأضافت: "نؤكد إصرارنا على المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة واحترام إرادة واهداف شعبنا الذي يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال"، مبينة أن "هذا يتطلب إلغاء أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية ".

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بشدّة وإجرام، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 319 مواطنًا؛ منهم 11 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.

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