رياضة

الهذلي يوقع للنجمة ..ومعتز بالله جنيدي أنصاري لموسمين

19/07/2019

الهذلي يوقع للنجمة ..ومعتز بالله جنيدي أنصاري لموسمين

عاد قلب دفاع الأنصار الدولي معتز بالله الجنيدي إلى فريقه لينخرط بالتمارين، بعدما حسم الإتحاد مسألة انتقال الجنيدي إلى النجمة، معتبرًا ان العقد الذي وقعه قبل أسابيع غير قانوني لوجود بند جزائي في عقد الجنيدي مع الأخضر يمنع مغادرته إلا بدفع مبلغ 100000 كشرط جزائي.
ليستعيد نزار محروس المدافع المخضرم الذي سيشكل قوة مهمة للفريق في استحقاقاته المقبلة بداية من كأس النخبة.

التونسي مراد الهذلي يوقع للنجمة
من جهته، تعاقد نادي النجمة مع لاعب الوسط التونسي مراد الهذلي 28 عامًا لموسم واحد بعد أن نال موافقة الجهاز الفني.
وسبق للهذلي أن لعب للصفاقصي والإفريقي التونسيان ليكون الأجنبي الثاني بعدما جدد النبيذي عقد السنيغالي ادريسا انياغ.
وسيختبر النجمة المهاجم النيجيري شوكودي في كأس النخبة إلى جانب الغاني عوبيدو، الذي نشط في الدوري التونسي.
وسجل اللاعب الغاني ثلاثة أهداف خلال 25 مباراة خاضها مع فريقه إضافة لثلاث تمريرات حاسمة.

نزيه أسعد يغيب عن تدريبات الأنصار
غاب الحارس نزيه أسعد عن تدريبات فريقه الأنصار يومي الأربعاء والخميس لأسباب مالية، بعدما اعتبر أنه لم يحصل على المبلغ الذي ينصفه بعد انتقاله من طرابلس إلى الأخضر.
وجرت اتصالات لحلحلة الأزمة ليعود أسعد إلى تدريبات الأنصار الإثنين المقبل.

أحمد حجازي سيشارك في كأس النخبة مع العهد
هذا، ويرجح أن يشارك المهاجم المميز أحمد حجازي فريقه العهد في منافسات كأس النخبة التي سيفتتحها بطل لبنان بمواجهة شباب الساحل السبت لتكون محطة هامة للاعب العائد إلى الأصفر بعد فترة إعارة استمرت لثلاث سنوات.
وكان العهد بقيادة مديره الفني باسم مرمر قد ألمح إلى احتمال خوضه المسابقة التنشيطية بفريق من الشباب.

 

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