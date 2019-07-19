لبنان

الشيخ دعموش: نأمل أن لا يقر النواب بنودًا مجحفة بحق الموظفين والمتقاعدين في الموازنة

19/07/2019

الشيخ دعموش: نأمل أن لا يقر النواب بنودًا مجحفة بحق الموظفين والمتقاعدين في الموازنة

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على أن الموازنة هي عنصر اساسي لضبط الوضع المالي لكن لا ينبغي أن تتضمن أي بند يفرض ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة والعادية.

واشار الشيخ علي دعموش الى أن حزب الله ومن خلال نواب كتلة الوفاء للمقاومة بذل جهودًا كبيرة خلال المناقشات لمنع تمرير بنود من هذا النوع كبند 2% على السلع المستوردة وغيره من البنود، ولا يمكن أن يوافق عليها.

واعتبر الشيخ دعموش أن التصويت في المجلس النيابي هو مسؤولية وطنية يتحملها النواب ولذلك نأمل أن لا يقر النواب بنودًا مجحفة بحق الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود أو بنودًا تزيد من الأعباء التي يتحملها المواطنون، وأن يرأفوا بالناس ومصالحهم.

 

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