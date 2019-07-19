العالم

الحرس الثوري الاسلامي يبث صورًا تؤكد كذب الإدعاءات الأميركية

19/07/2019

الحرس الثوري الاسلامي يبث صورًا تؤكد كذب الإدعاءات الأميركية

أكدت قيادة قوات الحرس الثوري الإسلامي انها "ستنشر قريباً صورا لتدريبات تجريها حاملة طائرات أمريكية تدعي أنها أطاحت بطائرة إيرانية فوق مضيق هرمز".

وأشارت دائرة العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري الإسلامي إلى انه "في أعقاب الإدعاء الأميركي الكاذب الليلة الماضية باستهداف طائرة مسيرة إيرانية من قبل المدمرة "يو اس اس باكسر" الأميركية في مضيق هرمز، نؤكد اننا سننشر "قريبًا صورًا التقطتها طائرات بدون طيار تابعة للحرس الثوري، تظهر حاملة الطائرات الأمريكية، التي تدعي أنها أطاحت بطائرة بدون طيار إيرانية".

وأكدت الدائرة في بيان لها أن "صور الطائرة المسيرة ستكون وثيقة نكشفها للرأي العام العالمي لإثبات عدم صحة الادعاءات الأميركية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة".

وأوضحت أن "الصور التي ستبث توضح تحركات المدمرة الأميركية باكسر"، مشيرا إلى أن "الطائرة قامت بتصوير المدمرة الأميركية قبل وصلها إلى مضيق هرمز وبعد وصولها. وتوضح الصور عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة التي قامت بها الطائرة تجاه المدمرة الأميركية، كما توضح أن عمليات الرصد تمت قبل وبعد ادعاء ترامب بإسقاط المسيرة، وقامت المسيرة بإرسال الصور والمعلومات إلى قاعدتها في إيران وعادت سالمة إلى القاعدة التي انطلقت منها".
 

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