19/07/2019

جولة لبستاني في محطة معالجة الصرف الصحي في ايعات

جالت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني على محطة معالجة الصرف الصحي في ايعات، للاطلاع على عملها وعلى مطالب بلديات المنطقة واطلاق العمل بالدراسة لتطوير وتوسعة المحطة، يرافقها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.

وكان في استقبالها عند مدخل المحطة رئيس اتحاد بلديات بعلبك حمد حسن ورئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان الفخري ومدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق.

بستاني جالت على أقسام المحطة واستمعت الى رؤساء الاتحادات والبلديات والمشغل عن عمل المحطة واطلعت منه على حسن سير المحطة خصوصًا في فصل الشتاء اذ تختلط مياه الأمطار بالصرف الصحي.

بستاني اعتبرت أن وضع المحطة في ايعات استثنائي، مؤكدةً أنها "ستعمل على مسح كل التعديات التي أوصلت الى عدم تشغيل المحطة بالشكل المطلوب".

وتابعت: "كما سنعمل على معالجة التعديات ومسح حاجة المزارعين من المياه لكي نعرف كيفية تطوير المحطة".

وأكدت أنه "فور انتهاء الدراسة سنعرض المشروع على مجلس الوزراء وسنبدأ بالتطوير"، مشددةً على كل مؤسسة مخالفة أن تزيل التعديات وتسوي أوضاعها.

كما زارت بستاني أحد معامل الأجبان في منطقة بعلبك لتشجيع أصحاب هذه الصناعة المحلية على تركيب وسائل لمعالجة المياه المبتذلة الناتجة عنهم.

كما جالت بستاني في محطة تكرير المياه المبتذلة في زحلة وجوارها المنشأة بتمويل من الحكومة الايطالية في حضور سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي، النائب انور جمعة، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، ورؤساء بلديات.

وعقب الجولة قالت بستاني إن قطاع الصرف الصحي سيكون له أولوية كبيرة في الاستراتجية الوطنية التي تحدثها الوزارة، مضيفةً: "نبشر أهلنا في منطقة زحلة بأن البنك الدولي وافق على تمويل بقية الشبكات الناقصة بمبلغ ١٠ مليون دولار".

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