19/07/2019

العدو يشكر السعودية!

قدمت وزارة خارجية العدو الصهيوني الشكر إلى السعودية، وذلك بعد ان سمحت الرياض للمستوطنين الإسرائيلي من المسلمين بدخول الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج.

وذكر موقع "إسرائيل نيوز 24" أن حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "فيسبوك" كتب منشورا قال فيه إن "المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، يشكر حكومة السعودية، على سماحها لمسلمي "إسرائيل"، بدخول المملكة لاداء فريضة الحج"، داعيا الشعب السعودي إلى "زيارة الاماكن المقدسة في إسرائيل"، على حد تعبيره.

وكان الحجاج القادمين من الأراضي المحتلة إلى السعودية يدخلون بجوازات سفر أردنية مؤقتة، وذلك لعدم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين العدو والسعودية، على الرغم من وجود تقارب غير مسبوق بين الجانبين في السنوات الأخيرة.

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