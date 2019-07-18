18/07/2019

لقاء علني ومصوّر بين وزير الخارجية الصهيوني ونظيره البحريني‎

إلتقى وزير الخارجية الصهيوني "يسرائيل كاتس" الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن مساء أمس الأربعاء مع وزير خارجية البحرين خالد الأحمد آل خليفة.

اللقاء العلني والصور المشتركة تم تنسيقها خلف الكواليس عبر شخصيات من وزارة الخارجية الأميركية، في إطار مؤتمر "حرية الأديان" في واشنطن الذي يستضيفه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

الرجلان تحدثا عن إيران والتهديدات الإقليمية وعن التعاون بين البلدين وتم الإتفاق على مواصلة التواصل.

وفي السياق، قبل حوالي أسبوعين زار وزير الخارجية "الإسرائيلي" أبو ظبي حيث إالتقى هناك شخصيات سياسية رفيعة في الإمارات.

الوزير كاتس اتفق مؤخراً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على وضع هدف واضح للسياسات الخارجية "الإسرائيلية"، للدفع قدماً نحو تطبيع العلاقات والسعي لتوقيع إتفاقيات "سلام" بين كيان الاحتلال ودول الخليج العربية، خلال السنوات القادمة.

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