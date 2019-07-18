العالم

لقاء علني ومصوّر بين وزير الخارجية الصهيوني ونظيره البحريني‎

18/07/2019

لقاء علني ومصوّر بين وزير الخارجية الصهيوني ونظيره البحريني‎

إلتقى وزير الخارجية الصهيوني "يسرائيل كاتس" الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن مساء أمس الأربعاء مع وزير خارجية البحرين خالد الأحمد آل خليفة.
اللقاء العلني والصور المشتركة تم تنسيقها خلف الكواليس عبر شخصيات من وزارة الخارجية الأميركية، في إطار مؤتمر "حرية الأديان" في واشنطن الذي يستضيفه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.
الرجلان تحدثا عن إيران والتهديدات الإقليمية وعن التعاون بين البلدين وتم الإتفاق على مواصلة التواصل.
وفي السياق، قبل حوالي أسبوعين زار وزير الخارجية "الإسرائيلي" أبو ظبي حيث إالتقى هناك شخصيات سياسية رفيعة في الإمارات.
الوزير كاتس اتفق مؤخراً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على وضع هدف واضح للسياسات الخارجية "الإسرائيلية"، للدفع قدماً نحو تطبيع العلاقات والسعي لتوقيع إتفاقيات "سلام" بين كيان الاحتلال ودول الخليج العربية، خلال السنوات القادمة.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني