18/07/2019

عبد السلام التقى السفير الإيراني في مسقط: التصعيد الأمريكي دفع بالمنطقة نحو الحافة

التقى رئيس الوفد اليمني الوطني محمد عبد السلام السفير الإيراني محمد رضا نوري شاهرودي، في العاصمة العمانية مسقط. وجرى التباحث حول مجمل الأحداث السياسية والإنسانية في اليمن وكذلك التوتر القائم في المنطقة بسبب التصعيد الأمريكي الذي دفع بالمنطقة نحو الحافة والاندفاعة الغبية لبعض دول المنطقة وسوء تقديرها لما يمكن أن يؤدي إليه انفجار الوضع من آثار كارثية عليها وكذلك عدم الاستفادة من غلطتها في اليمن وسوء التقديرات خلال العدوان على اليمن.

وأكد محمد عبد السلام أن هناك توافقاً على أن التصعيد ليس في مصلحة أحد، وأضاف ان اليمن يواجه عدوانا غاشما وحصارا ظالما يجب أن يتوقف.

واشار عبد السلام الى ان إيران تواجه اعتداءات وعقوبات اقتصادية ظالمة ويبقى للعقلاء ومدركي العواقب إدراك خطورة استمرار العدوان على اليمن وخطورة التورط في جلب معركة تجر الويلات على المنطقة ولا تخدم سوى المصالح الصهيونية الأمريكية.‎

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